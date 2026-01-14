BOK : maintien du taux directeur à 2,5 %

Photo : YONHAP News

Pour la cinquième fois d’affilée, la Banque de Corée (BOK) maintient inchangé son principal taux directeur, à 2,5 %. Une décision prise au cours de la nouvelle réunion de son comité de politique monétaire, tenue aujourd’hui. Pour se justifier, l'institution a indiqué que si l’économie renoue avec une croissance graduelle, le taux de change entre le won et le dollar américain reste volatil.La banque centrale laisse également entendre qu’elle continuera à geler son taux étant donné que le texte de décision du comité ne fait aucune mention d'une baisse, qui était mentionnée jusqu’en octobre dernier avant d'indiquer une possibilité d’abaissement en novembre. Son gouverneur a expliqué qu’aujourd’hui, les membres du comité étaient unanimes à insister sur la nécessité de le laisser inchangé.A propos de la croissance de l’économie nationale pour cette année, Rhee Chang-yong a estimé qu’elle devrait être légèrement supérieure à 1,8 %, initialement anticipé, dopée par la bonne tenue des exportations des produits TI, plus particulièrement les puces électroniques. Il prévoit également que l’inflation devrait s’affaiblir autour de 2 %.