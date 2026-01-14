Familles séparées : plus de 70 % des candidats sud-coréens aux retrouvailles sont décédés

Photo : YONHAP News

Selon les données communiquées aujourd’hui par le ministère de la Réunification, fin 2025, 100 148 des 134 516 sud-Coréens candidats pour les réunions officielles avec les leurs au Nord, organisées depuis 2000 par les autorités des deux Corées, étaient décédés. Les dernières retrouvailles en date on eu lieu en août 2018.Quelque 200 candidats en moyenne disparaissent chaque mois, sans avoir pu revoir leurs proches vivant de l'autre côté de la frontière et les descendants des familles séparées par la guerre (1950-1953), ne s’inscrivent plus sur la liste d’attente.A noter que l’an dernier, une seule rencontre privée a été déclarée au ministère. Un transfuge nord-coréen, qui s’était réfugié au Sud en 2016, a contacté en Chine un nord-Coréen qu’il connaissait auparavant par le biais d’un intermédiaire et a eu des nouvelles de son fils au nord du 38e parallèle.