Deepfakes de Grok : la KMCC exige des mesures de protection des mineurs

Photo : YONHAP News

Face aux préoccupations liées au fait que le chatbot d’intelligence artificielle Grok pourrait faciliter la production de contenus sexuels deepfake, la Commission coréenne des médias et de la communication (KMCC) a demandé à la plateforme X de mettre en place des restrictions d’accès pour les mineurs ainsi que des mécanismes de gestion destinés à les protéger des contenus préjudiciables, ainsi que de lui transmettre un plan détaillé.La KMCC a rappelé que la production, la diffusion, la détention ou le visionnage de contenus sexuels deepfake sans le consentement des personnes concernées constituaient des infractions pénales en Corée du Sud. X s’est engagé à présenter un plan de protection dans un délai de deux semaines. L’autorité sud-coréenne a précisé qu’elle examinerait attentivement sa pertinence et prendrait, si nécessaire, des dispositions supplémentaires.La startup spécialisée dans l’intelligence artificielle xAI, dirigée par Elon Musk, a récemment lancé sur X un service permettant de générer et de modifier des images à l’aide de Grok. Alors que des photographies de femmes et de mineurs publiées sur la plateforme auraient été utilisées, sans leur consentement, pour produire des images dénudées, la controverse s’est propagée à l’échelle mondiale, suscitant une vague de critiques dans plusieurs pays.