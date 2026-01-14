Procès de Yoon Suk Yeol : le verdict de première instance sera diffusé en direct

Photo : YONHAP News

Le Tribunal du district central de Séoul a annoncé, aujourd’hui, avoir autorisé la retransmission en direct du verdict de première instance de Yoon Suk Yeol, poursuivi pour entrave à l’exécution du mandat d’arrêt à son encontre. Le jugement sera rendu demain à 14h.La juridiction a précisé que les images, filmées à l’aide de ses propres équipements, seraient transmises en temps réel aux chaînes de télévision. Elle a toutefois averti que des retards mineurs pourraient survenir en raison de contraintes techniques.La loi relative au procureur spécial chargé des affaires d’insurrection prévoit la retransmission des procès de première instance dans les dossiers qu’il engage ou dont il assure le suivi. Jusqu’à présent, les tribunaux diffusaient les images après un traitement a posteriori, incluant des floutages et des coupures sonores, ce qui entraînait un délai d’environ une demi-journée avant leur publication.Dans ce contexte, un collectif de journalistes vidéo des chaînes de télévision a récemment sollicité l’autorisation d’une diffusion en direct. Le tribunal a fait droit à cette demande.