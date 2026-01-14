BroadwayWorld UK / West End Awards : « Swag Age: Shout out, Joseon ! » récompensé

Photo : YONHAP News

La comédie musicale sud-coréenne « Swag Age : Shout out, Joseon ! » a remporté le prix de la Best Concert Production lors des BroadwayWorld UK / West End Awards 2025.Cette distinction est attribuée à l’issue d’un vote du public, parmi les pièces de théâtre et les comédies musicales présentées à travers le Royaume-Uni au cours de l’année dernière. C'est la première fois qu’une création sud-coréenne est récompensée dans le cadre de ce palmarès.Créée en Corée du Sud en 2019, « Swag Age : Shout out, Joseon ! » se déroule dans un Joseon fictif où la composition de « sijo », poésie classique coréenne, est interdite. L’œuvre retrace le parcours de citoyens ordinaires en quête de liberté à travers la poésie et la danse. Au Royaume-Uni, elle n’a été présentée qu’une seule fois, en septembre dernier, une représentation qui lui a valu ce prix.