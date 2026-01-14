Aller au menu Aller à la page

Recherche

Korean
Recherche

Français

About KBS Go to KBS
Go Top

Culture

BroadwayWorld UK / West End Awards : « Swag Age: Shout out, Joseon ! » récompensé

Write: 2026-01-15 15:54:06Update: 2026-01-15 16:00:34

BroadwayWorld UK / West End Awards : « Swag Age: Shout out, Joseon ! » récompensé

Photo : YONHAP News

La comédie musicale sud-coréenne « Swag Age : Shout out, Joseon ! » a remporté le prix de la Best Concert Production lors des BroadwayWorld UK / West End Awards 2025.
 
Cette distinction est attribuée à l’issue d’un vote du public, parmi les pièces de théâtre et les comédies musicales présentées à travers le Royaume-Uni au cours de l’année dernière. C'est la première fois qu’une création sud-coréenne est récompensée dans le cadre de ce palmarès.
 
Créée en Corée du Sud en 2019, « Swag Age : Shout out, Joseon ! » se déroule dans un Joseon fictif où la composition de « sijo », poésie classique coréenne, est interdite. L’œuvre retrace le parcours de citoyens ordinaires en quête de liberté à travers la poésie et la danse. Au Royaume-Uni, elle n’a été présentée qu’une seule fois, en septembre dernier, une représentation qui lui a valu ce prix.
Liste

Contenus recommandés

Close

Notre site utilise des cookies et d'autres techniques pour offrir une meilleure qualité de services. En continuant à visiter le site, vous acceptez l'usage de ces techniques et notre politique. Voir en détail >