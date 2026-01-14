Séoul-Moscou : Vladimir Poutine espère un rétablissement des relations bilatérales

Photo : TASS / Yonhap

Le président russe a déclaré, hier lors de la cérémonie de remise des lettres de créance du nouvel ambassadeur sud-coréen Lee Sok-bae, tenue à Moscou, qu’il espérait un rétablissement des relations bilatérales.Selon l’agence de presse russe RIA Novosti, Vladimir Poutine a estimé que, par le passé, les deux pays avaient obtenu de bons résultats dans les domaines du commerce et des affaires, mais qu’une grande partie des bases positives de leurs interactions avait malheureusement été gaspillée aujourd’hui.Pour rappel, après le lancement de l’« opération militaire spéciale » en Ukraine en février 2022, la Corée du Sud s'est jointe aux sanctions occidentales contre la Russie, qui a réagi en la désignant comme « un pays inamical ». Leurs relations se sont ainsi détériorées et le renforcement des liens Pyongyang-Moscou a rendu les perspectives de leur rétablissement encore plus complexes.Ce n’est pas la première fois que le Kremlin exprime sa volonté de rétablir ses relations avec la Maison Bleue.Vladimir Poutine avait déjà évoqué cette possibilité en 2023, lors de la cérémonie de remise des lettres de créance de l’ambassadeur sud-coréen de l’époque, ainsi qu’en 2024, lors d’entretiens avec des dirigeants de grandes agences de presse internationales.