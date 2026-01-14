Parlement : mise au vote cet après-midi du projet de loi sur la deuxième enquête spéciale générale

Photo : YONHAP News

Le projet de loi sur la deuxième enquête spéciale générale du Parquet, proposé par le Minjoo, doit être mise au vote ce vendredi en séance plénière de l’Assemblée nationale.La formation présidentielle compte mettre fin cet après-midi, vers 15h40, à l’obstruction parlementaire entamée hier par le Parti du pouvoir du peuple (PPP) et le Parti de la Réforme, dans le but de protester contre la mise à l’ordre du jour du projet de loi relatif à la nomination d’un procureur spécial pour faire la lumière sur les actes d’insurrection et d’abus de pouvoir impliquant l’ancien président destitué Yoon Suk Yeol et son épouse Kim Keon-hee.Le parti au pouvoir avait aussitôt déposé une motion de clôture de cette manœuvre qui, selon la procédure, peut être votée 24 heures après son dépôt. L’obstruction prendra fin si les trois cinquièmes des députés en exercice l’approuvent. Si tel est le cas, le texte bloqué sera mis immédiatement au vote. Etant donné que le parti de centre-gauche et ses alliés disposent de la majorité, il devrait être adopté aujourd’hui.