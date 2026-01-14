Statue d’une fille de la paix à Berlin : déplacement vers le Centre d'art et d'urbanisme

Photo : YONHAP News

La statue d'une fille de la paix de Berlin, qui avait été enlevée de force en octobre 2025 par les autorités administratives de la ville, sera réinstallée aujourd'hui au Centre d'art et d'urbanisme (ZK/U) pour un an. L’association civile coréano-allemande, Korea Verband, l'a annoncé, hier, en précisant que le monument, conservé par la mairie de l'arrondissement de Mitte, lui serait restitué pour être déplacé.Le lieu de destination est un espace culturel non lucratif, où des artistes et des chercheurs en urbanisme résident et participent à des projets sur les sociétés urbaines. La statue ne sera pas utilisée comme un monument permanent, mais comme un espace de rencontre et de discussion.Pour rappel, la statue en mémoire des anciennes femmes de réconfort avait été installée pour la première fois en septembre 2020. Cependant, depuis 2024, la mairie de l'arrondissement de Mitte exige son retrait, en invoquant l’expiration de sa période d'installation autorisée. Après le rejet de la demande d'injonction de l’association par le tribunal, elle avait été démontée de force.