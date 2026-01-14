Répression en Iran : Séoul fait part de son inquiétude

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a réagi à la crise qui secoue actuellement l’Iran. Dans un commentaire publié hier par son porte-parole, le ministère des Affaires étrangères a exprimé sa profonde inquiétude au sujet de la répression sanglante des manifestations populaires, ainsi que de l’instabilité dans la région. Il a ajouté son opposition à toute utilisation militaire contre les contestations et souhaiter voir la République islamique trouver une solution pacifique.Le ministère a également fait savoir se tenir prêt en permanence pour assurer la sécurité des sud-Coréens encore présents dans le pays. Mardi, sa seconde vice-ministre, Kim Jin-ah, a réuni les responsables concernés pour s’y préparer en envisageant tous les scénarios possibles, dont leur évacuation.Selon les médias étrangers, plusieurs pays d’Europe ont déjà évacué leurs citoyens et leur personnel diplomatique non essentiel d'Iran. Mais cela n’est pas encore le cas pour la Corée du Sud. Habituellement, ses diplomates sont les derniers à partir d’un Etat en crise.Séoul maintient son alerte voyage au niveau 3, sur une échelle de 4, pour tout le territoire iranien, recommandant à ses ressortissants de le quitter. Actuellement, près de 70 sud-Coréens y résident, sans compter les diplomates et leurs familles.