Immobilier : hausse de 8,98 % des prix des appartements à Séoul en 2025

Photo : YONHAP News

En 2025, le taux de hausse des prix des appartements à Séoul a atteint 8,98 %, battant ainsi le précédent record de 8,03 % établi en 2018. Il est de 1,04 % au niveau national.Selon l'enquête sur les tendances des prix des logements en décembre 2025, publiée hier par l'Institut coréen de l'immobilier, le taux pour l'ensemble des types de logements (appartements, bâtiments d’habitation collective, et maisons individuelles) a également connu sa plus forte croissance avec 7 %. Sur l'ensemble du territoire, ce chiffre a atteint 1,02 %.Selon l’institut, les prix ont augmenté dans les zones résidentielles proches des écoles prestigieuses et des stations de métro de la région métropolitaine. De son côté, le marché locatif a vu une progression des prix dans les nouvelles constructions et les zones bien desservies par les transports.