PMZ en mer Jaune : la Chine commercialise les saumons élevés

Photo : YONHAP News

La Chine a mis en vente sur son marché, l’an dernier, les saumons élevés dans ses deux infrastructures installées dans la zone de mesures provisoires Corée-Chine (PMZ), en mer Jaune, selon des sources diplomatiques.Un responsable du ministère sud-coréen des Affaires étrangères a annoncé, hier, en être tenu informé par divers canaux. Il s’est toutefois voulu rassurant, affirmant que les deux voisins poursuivent des discussions opérationnelles et constructives sur ces structures.Pour rappel, si Pékin continue d’indiquer que ce sont de simples centres d’aquaculture d'entités privées, Séoul craint une utilisation à des fins militaires et l'exhorte à les déplacer hors de la zone en question. Dans ce contexte, à l’occasion du sommet entre Lee Jae Myung et Xi Jinping la semaine dernière dans la capitale chinoise, la Chine a promis de retirer d’abord le dispositif ayant servi à gérer les deux « cages d’élevage de poissons », tout en maintenant celles-ci.