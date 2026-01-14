Agroalimentaires nord-coréens : Séoul assouplit les procédures d’importation

Photo : YONHAP News

Le gouvernement envisage de mettre en œuvre une mesure dérogatoire en vue de recommencer à acheter des produits agroalimentaires à la Corée du Nord. A cet effet, le ministère de la Réunification élaborera, d’ici la fin du mois de février, une disposition sur les procédures de contrôle d’importation en coopération avec le ministère de la Sécurité des aliments et des médicaments.Selon les réglementations en vigueur, les importateurs d’alimentaires, avant de déclarer leurs achats, doivent se doter de plusieurs dossiers émis par le gouvernement des pays qui les produisent et transforment. Mais si les produits viennent du nord de la péninsule, ces documents pourront être remplacés par d’autres, dont la nature n'est pas encore connue, prouvant leur niveau de sécurité.Le ministère a également notifié, aujourd’hui, la révision du décret d’application sur la coopération et les échanges avec le Nord. Un amendement visant là aussi à simplifier les procédures administratives et douanières.Le texte modifié obligera toutefois les importateurs à soumettre les certificats de transbordement pour les empêcher de faire passer les produits déjà vendus à des pays tiers pour ceux échangés avec leurs partenaires nord-coréens en les réimportant.