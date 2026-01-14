« Golden », 2e chanson la plus écoutée au monde en 2025

Photo : YONHAP News

« Golden », une des chansons de l’album original du film d'animation « KPop Demon Hunters », s’est imposée comme la deuxième chanson la plus écoutée dans le monde l’an dernier.D’après un rapport musical annuel de Luminate, entre le 3 janvier 2025 et le 1er janvier 2026, le titre a enregistré 2,43 milliards d’écoutes en streaming, juste derrière « Die With A Smile » de Lady Gaga et Bruno Mars. « APT. », interprétée par Rosé en duo avec ce dernier, se hisse en quatrième position.Du côté des clips musicaux les plus regardés dans le monde, « APT. » se classe deuxième avec 1,403 milliard de vues, tandis que « Golden » arrive quatrième. A noter que « Baby Shark », comptine pour enfants mise en ligne en 2016, figure à la neuvième place.Concernant les dix albums physiques les plus vendus aux Etats-Unis, sept étaient de la k-pop. Le boys band Stray Kids a raflé les deuxième et troisième place avec « KARMA » et « DO IT ». Il a occupé également la sixième avec « HOP ».« DESIRE : UNLEASH » de Enhypen et « GOLDEN HOUR : PART 3 » d'Ateez se hissent aux quatrième et cinquième rang. Enfin, « BEAUTIFUL CHAOS » de Katseye se classe septième, tandis que Tomorrow X Together arrive dixième avec « TOGETHER ».