« Villes spéciales intégrées » : le gouvernement dévoile les dispositifs de soutien

Photo : YONHAP News

Alors que le projet de fusion de certaines collectivités locales s'accélère, le gouvernement a annoncé les mesures de soutien pour les nouvelles entités administratives qui verront le jour. Il s'agit notamment d'intégrer la ville de Daejeon à la province de Chungcheong du Sud, ainsi que Gwangju à la province de Jeolla du Sud pour en faire des « villes spéciales intégrées ».Tout d'abord, l'administration de Lee Jae Myung prévoit d’allouer jusqu’à 5 000 milliards de wons par an, soit 2,9 milliards d'euros, à chacune, pendant quatre ans. Ces villes bénéficieront également d’un statut équivalent à celui de Séoul. Concrètent, le nombre de maires adjoints de rang vice-ministériel passera à quatre et elles auront d'une plus grande autonomie pour leur sélection.Lors de la deuxième relocalisation des établissements publics, prévue en 2027, l'exécutif favorisera ces administrations régionales et les entreprises qui s’y installeront recevront des aides à l’emploi.Le Premier ministre Kim Min-seok a souligné que la concentration dans la région métropolitaine de Séoul n’est plus un moteur de croissance, mais un frein au développement national, estimant qu'il est temps d'engager l’intégration territoriale.