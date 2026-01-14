Reprise économique : le gouvernement continue d’afficher son optimisme

Photo : YONHAP News

Le gouvernement se montre toujours optimiste quant à la reprise économique. Dans le dernier numéro de sa publication mensuelle sur la conjoncture, parue aujourd’hui, le ministère de l’Economie et des Finances estime que l’économie nationale poursuit son train de reprise, dopée par l’augmentation de la demande intérieure et par l’embellie des exportations des puces électroniques, notamment. Un optimisme affiché depuis trois mois.L’exécutif s’est toutefois voulu prudent. Selon lui, les principaux indicateurs économiques, qui avaient fortement progressé au troisième trimestre 2025, reculent ou marquent le pas, et fluctuent ainsi d’un mois à l’autre. En cause, l’effet de base et les longs congés. De plus, l’incertitude continue de planer sur le marché de l’emploi et les investissements dans la construction reprennent lentement. A cela s’ajoutent les conséquences des surtaxes américaines.Dans le détail, en novembre dernier, la production industrielle et l’inflation ont bondi respectivement de 0,9 et 2,3 % en un mois et en un an. A l’inverse, les ventes au détail et l’indice du moral des consommateurs ont chuté de 3,3 % et de 2,5 points, tous deux en rythme mensuel.Le ministère a promis de mener avec vitesse les stratégies nationales de croissance économique pour 2026 et de poursuivre des efforts afin de revigorer la consommation, les investissements ainsi que les exportations.