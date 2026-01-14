Yoon Suk Yeol condamné à 5 ans de prison en première instance

Photo : YONHAP News

La Cour du district central de Séoul a condamné, cet après-midi, Yoon Suk Yeol à cinq ans de prison en première instance, notamment pour entrave à l’exercice des fonctions publiques.Le tribunal a reconnu l'ancien président de la République coupable pour divers chefs d'accusation. Le premier, d'avoir fait obstacle à son arrestation ordonnée par le Bureau d’enquête sur la corruption des hauts fonctionnaires (CIO) en janvier 2025. Le second, d'avoir porté atteinte au droit de délibération et de décision des membres du Conseil des ministres, le jour de la proclamation de la loi martiale, le 3 décembre 2024, en convoquant seulement une partie d'entre eux.Le troisième, d'avoir rédigé et détruit le texte de proclamation de la loi martiale a posteriori en vue de dissimuler les lacunes de procédure. Enfin, le quatrième, d’avoir effacé des enregistrements d’un téléphone sécurisé, considéré comme une destruction de preuve.En revanche, l'ancien chef de l'Etat destitué n'a pas été reconnu coupable d’avoir diffusé de fausses informations auprès des journalistes étrangers.Le procureur spécial avait requis une peine de dix ans d'emprisonnement, en raison d'une privatisation des institutions de l'Etat.C'est la première décision de justice parmi les huit procès visant Yoon Suk Yeol.