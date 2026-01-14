Aller au menu Aller à la page

Lee Jae Myung souligne l'importance de la cohésion sociale

Write: 2026-01-16 16:19:30Update: 2026-01-16 20:07:42

Photo : YONHAP News

Le président de la République a réuni, aujourd’hui, les dirigeants des partis politiques pour un déjeuner à la Maison Bleue. Les dirigeants du Minjoo et de cinq autres formations étaient présents. En revanche, le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la première force de l'opposition, n'y a pas pris part.

Lors de cette rencontre, Lee Jae Myung a souligné l'importance de la cohésion sociale, appelant les participants à apporter leur soutien malgré la diversité de leurs positions. Il a ajouté que même s'il appartient à un mouvement précis, il doit représenter l'ensemble des citoyens, en raison de ses fonctions.

Le chef de l'Etat a déclaré qu'après ses visites en Chine et au Japon, il a senti que le statut international de la Corée du Sud avait considérablement évolué, estimant que, pour l’intérêt national et le statut du pays à l’étranger, les forces politiques devraient unir leurs efforts, notamment sur les questions de diplomatie et de sécurité.

Enfin, le locataire de la Cheongwadae a demandé une coopération transpartisane concernant le projet d'intégration des collectivités locales :  Daejeon à la province de Chungcheong du Sud, ainsi que Gwangju à la province de Jeolla du Sud.

