Lee Jae Myung rencontrera ce soir la direction de son parti

Photo : YONHAP News

Le président de la République dînera, ce soir à la Cheongwadae, avec la nouvelle direction du Minjoo, le parti au pouvoir. A cette occasion, il devrait lui demander une plus étroite coopération avec l'exécutif.Jung Chung-rae, chef du mouvement, et Han Byeong-do, chef du groupe parlementaire du parti de centre-gauche élu le 11 janvier, seront présents avec neuf membres du comité suprême.La rencontre pourrait permettre au chef de l'Etat d'évoquer le projet de réforme controversé du Parquet, notamment en raison du maintien ou non du pouvoir des procureurs en matière d’enquêtes complémentaires. La nomination de Lee Hye-hoon à la tête du ministère de la Planification et du Budget et la coopération entre le Minjoo et le camp de l'opposition devraient également faire partie des échanges.Lee Jae Myung a déjà souligné, vendredi dernier, l'importance de l'unité nationale, lors du déjeuner avec les dirigeants des partis politiques.