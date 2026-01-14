Droits de douane américains : Séoul rappelle le principe de « traitement non moins favorable »

Photo : KBS News

Le secrétaire au Commerce américain a annoncé, vendredi dernier, que les pays fabricants de semi-conducteurs devront soit payer 100 % de tarifs douaniers soit les produire localement. Ces propos d'Howard Lutnick surviennent alors que Donald Trump a signé une proclamation imposant des droits de douane sur certaines puces, importées sur le sol américain et réexportées vers d'autres marchés.Dans ce contexte, le porte-parole de la présidence sud-coréenne a annoncé mener des négociations basées sur le principe de « traitement non moins favorable », intégré dans la fiche d'information conjointe liée aux négociations tarifaires entre Séoul et Washington.De plus, l'exécutif se penchera sur l'accord récemment conclu entre les Etats-Unis et Taïwan, pour obtenir la même situation et bénéficier du « statut de nation la plus favorisée ».Séoul estime que les nouvelles mesures tarifaires américaines n'auront qu'un impact limité. Mais les inquiétudes demeurent en raison des tarifs favorables que l'industrie taïwanaise a obtenus grâce à son engagement d'investir massivement aux Etats-Unis.