Droits de douane américains : Séoul rappelle le principe de « traitement non moins favorable »

Le secrétaire au Commerce américain a annoncé, vendredi dernier, que les pays fabricants de semi-conducteurs devront soit payer 100 % de tarifs douaniers soit les produire localement. Ces propos d'Howard Lutnick surviennent alors que Donald Trump a signé une proclamation imposant des droits de douane sur certaines puces, importées sur le sol américain et réexportées vers d'autres marchés.
Dans ce contexte, le porte-parole de la présidence sud-coréenne a annoncé mener des négociations basées sur le principe de « traitement non moins favorable », intégré dans la fiche d'information conjointe liée aux négociations tarifaires entre Séoul et Washington.
De plus, l'exécutif se penchera sur l'accord récemment conclu entre les Etats-Unis et Taïwan, pour obtenir la même situation et bénéficier du « statut de nation la plus favorisée ».
Séoul estime que les nouvelles mesures tarifaires américaines n'auront qu'un impact limité. Mais les inquiétudes demeurent en raison des tarifs favorables que l'industrie taïwanaise a obtenus grâce à son engagement d'investir massivement aux Etats-Unis.