Rencontre aujourd'hui entre Lee Jae Myung et Giorgia Meloni à Séoul

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen recevra, aujourd'hui à la Cheongwadae, la présidente du conseil italien, arrivée samedi dernier à Séoul pour un déplacement de trois jours.Lee Jae Myung et Giorgia Meloni auront un tête-à-tête, suivi d'une réunion élargie, dans le but d'échanger sur la coopération bilatérale dans les domaines tels que le commerce, les investissements, le développement spatial, l'industrie de défense et la culture. La signature de nombreux protocoles d'entente, une conférence de presse conjointe et un déjeuner officiel sont également programmés.Les deux dirigeants s'étaient déjà rencontrés en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, en septembre 2025 à New York, et s'étaient mis d'accord pour renforcer la collaboration bilatérale notamment dans l'IA et l'industrie de défense, basée sur le « partenariat stratégique », conclu en 2018.Lors de cette rencontre, Giorgia Meloni avait exprimé son souhait de se rendre en Corée du Sud dans les plus brefs délais afin de concrétiser cette coopération. A noter qu'elle est le premier dirigeant européen à s'y rendre depuis l'investiture Lee Jae Myung. Pour la Corée du Sud, l'Italie est le quatrième partenaire commercial dans l'Union européenne, où un million de sud-Coréens se rendent chaque année.