Gaza : Séoul salue le lancement de la deuxième phase du plan de paix américain

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a salué le lancement de la deuxième phase du plan de paix américain pour la bande de Gaza. Dans un communiqué publié vendredi dernier, le ministère des Affaires étrangères a exprimé son appréciation pour les efforts de Donald Trump et des pays médiateurs, dont le Qatar, l’Egypte et la Turquie, pour promouvoir la paix.Séoul a indiqué espérer que la mise en œuvre rapide et rigoureuse du plan par les parties concernées permettra la libération des otages, l’amélioration de la situation humanitaire et la démilitarisation de la bande de Gaza, ouvrant la voie à sa reconstruction et au rétablissement de la paix.Pour rappel, en septembre dernier, le président américain avait présenté un plan de paix pour l'enclave en trois phases. La deuxième, consacrée à la démilitarisation, prévoit notamment la mise en place d’un comité pour la paix, l’établissement d’une autorité de transition, le déploiement d’une Force internationale de stabilisation (ISF), ainsi que le désarmement du Hamas.