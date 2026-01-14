Séoul-Pékin-Tokyo : Cho Hyun appelle à privilégier le dialogue plutôt que la confrontation

Photo : YONHAP News

Lors d’une session spéciale du Forum Séoul-Tokyo, samedi dernier, le ministre des Affaires étrangères a déclaré que, malgré des différences évidentes entre la Corée du Sud, la Chine et le Japon, il convenait de privilégier le dialogue à la confrontation et la coopération à la rupture. Il a cité des propos récents du président de la République appelant les trois pays à rechercher des points communs et à renforcer la communication et la coopération.Cho Hyun a également indiqué que, tout comme la Corée du Sud et le Japon, la Chine est un voisin qui ne peut déménager. Ces déclarations interviennent alors que les relations entre Pékin et Tokyo demeurent tendues depuis les propos de la Première ministre japonaise Sanae Takaichi, qui a évoqué une possible intervention en cas de crise à Taïwan.Le chef de la diplomatie a par ailleurs estimé que le Japon d’après-guerre avait fait un choix totalement différent de celui d’avant-guerre, en adoptant une Constitution pacifiste et en devenant un défenseur de la liberté, de la démocratie et de l'Etat de droit. Il a ajouté que cette expérience, et celle de la Corée du Sud, qui a ravivé la démocratie l’an dernier, pouvaient s’influencer mutuellement et contribuer à bâtir une relation plus solide et plus mature.