Cepa : Séoul et le Caire souhaitent accélérer sa signature

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud souhaite accélérer la conclusion d'un accord de partenariat économique global (Cepa) avec l'Egypte.Selon le ministère sud-coréen de l'Industrie et du Commerce, Yeo Han Koo, son ministre délégué, a signé hier, avec son homologue égyptien Hassan El-Khatib, une déclaration commune visant à accélérer le processus. Considéré comme un accord de libre échange, le Cepa a pour objectif de renforcer la coopération globale dépassant l'ouverture des marchés de biens et de services.Pour rappel, les deux pays avaient signé, en 2022, un protocole d'entente sur le commerce et le partenariat économique. Ce qui leur avait permis de mener une étude de faisabilité conjointe sur le Cepa. Ensuite, lors du sommet bilatéral tenu en novembre dernier au Caire, ils sont convenus d'entamer les procédures pour le conclure.Le haut officiel sud-coréen a également rencontré Walid Gamal el-Din, président de l'Autorité nationale de la zone économique du canal de Suez, pour discuter des moyens qui permettront aux entreprises sud-coréennes de participer aux activités de la zone. En effet, les biens qui y sont produits bénéficient de conditions favorables d'exportations vers les Etats-Unis.Yeo Han-koo a aussi rencontré les dirigeants des entreprises sud-coréennes installées en Egypte pour écouter leurs demandes dont le soutien financier ou la simplification administrative.