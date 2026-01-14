Drones : le groupe de travail armée-police convoque un suspect civil

Photo : YONHAP News

Le groupe de travail conjoint armée-police, chargé d’établir les faits concernant les accusations nord-coréennes d’intrusion de drones sud-coréens, mène actuellement une audition d’un suspect civil. L’Office national d'enquêtes (NOI) a toutefois précisé, vendredi, qu'aucun détail ne serait communiqué sur son identité ni le lieu de l’enquête.Selon l’agence de presse Yonhap, deux hommes soupçonnés d’avoir fabriqué les drones et d’en avoir assuré le pilotage ont travaillé au Bureau présidentiel sous le mandat de Yoon Suk Yeol. La police examine la possibilité qu’ils aient agi de concert dans leur utilisation. Anciens élèves d’une université privée de Séoul, ils ont fondé en 2024, avec le soutien de leur établissement, une entreprise spécialisée dans la fabrication de drones. En 2020, ils avaient également créé ensemble une organisation de jeunesse liée aux questions de réunification.Le 10 janvier, Pyongyang a affirmé avoir abattu des drones sud-coréens infiltrés sur son territoire le 27 septembre 2025 et le 4 janvier dernier. Le ministère sud-coréen de la Défense a pour sa part assuré que l’armée ne possédait pas ces drones et n’en avait envoyé aucun vers le Nord.