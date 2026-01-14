Hyunmoo-5 : l’armée sud-coréenne amorce son déploiement

Photo : YONHAP News

Selon une source militaire, fin 2025, le missile balistique « Hyunmoo-5 », surnommé le « missile monstre », a commencé à être déployé au sein d’unités opérationnelles. L’achèvement de son déploiement est prévu au cours du mandat de Lee Jae Myung.Conçu pour détruire les bunkers souterrains où serait abrité le commandement nord-coréen, ce dispositif a été présenté publiquement lors des cérémonies de la Journée des forces armées sud-coréennes, il y a deux ans puis l’an dernier. En 2024, le ministre de la Défense avait indiqué qu'il entrerait en déploiement opérationnel à partir de la fin de l’année, tout en évoquant un plan de production à grande échelle.Yang Uk, chercheur principal à l’Asan Institute for Policy Studies, a expliqué que la levée des restrictions sur la portée et le poids des missiles, consécutive à l’abolition de l’accord sur les missiles entre la Corée du Sud et les États-Unis, avait rendu cette production possible. Il a ajouté qu’il s’agissait de « l’arme conventionnelle la plus puissante dont dispose actuellement le pays » et que, « à l’échelle mondiale, elle se situe au plus haut niveau parmi les armes balistiques conventionnels ».Selon lui, la possession de plusieurs centaines de ces missiles permettrait de neutraliser les principales installations de Pyongyang. Toutefois, il a précisé qu’il ne s’agissait pas d’une arme destinée à une frappe préventive, mais d’un moyen d’adresser un message fort en matière de dissuasion face au programme nucléaire nord-coréen.