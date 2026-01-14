Séoul et Rome s’accordent sur un renforcement de la coopération dans l’IA et la défense

Photo : YONHAP News

Le président de la République s’est entretenu, aujourd’hui à la Maison Bleue, avec la présidente du conseil italien. Au cours de la conférence de presse conjointe à l'issue de leur entretien, Lee Jae Myung et Giorgia Meloni ont souligné l'importance de renforcer la coopération industrielle dans des secteurs clés, tels que l'intelligence artificielle, l'aérospatiale, les semi-conducteurs et les matières premières critiques, ainsi que de favoriser les partenariats entre les institutions publiques et les entreprises privées.Le chef de l'état sud-coréen a affirmé la volonté des deux pays de renforcer leur coopération complémentaire dans le domaine de la défense, en s’appuyant sur leurs atouts respectifs. Il a indiqué que son interlocutrice et lui sont convenus de dynamiser le Forum d’affaires Corée–Italie, afin de favoriser les échanges économiques et de soutenir les entreprises, notamment les petites et moyennes structures, en s’appuyant sur l’expérience italienne dans ce domaine.Le locataire de la Cheongwadae a ensuite rappelé que la Corée du Sud et l'Italie étaient des amis de longue date, relevant qu'il y a deux ans, avait lieu le 140e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques. Il a indiqué qu’un accord avait été trouvé pour hisser leurs liens bilatéraux à un niveau plus prospectif, conforme à leur statut de partenaires stratégiques.Enfin, Lee Jae Myung a mis en avant la convergence entre sa philosophie de gouvernance pragmatique et l’esprit de réforme de son invité, tous deux accordant une priorité à la croissance et aux conditions de vie de la population.En réponse, Giorgia Meloni a déclaré que Séoul et Rome devaient identifier de nouveaux domaines de coopération, notamment les chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques, les semi-conducteurs, les transports et les infrastructures. Soulignant que sa fille est fan de K-pop, elle a également exprimé l'espoir d'une coopération accrue dans le secteur culturel, notamment en ce qui concerne la musique.