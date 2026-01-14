La BOK estime qu’une année supplémentaire sans emploi réduit les salaires des jeunes de 6,7 %

Photo : YONHAP News

Selon un rapport publié aujourd’hui par la Banque de Corée (BOK), chaque année supplémentaire passée sans emploi par les jeunes se traduirait par une diminution de plus de 6,7 % de leur salaire réel.Dans le même temps, la durée de recherche d'un travail continue de s’allonger. Selon ces données, la proportion de jeunes mettant plus d’un an à accéder à leur premier poste est passée de 24,1 % en 2004 à 31,3 % l’an dernier. L’institution attribue cette évolution à un durcissement de l’environnement de l’emploi, combiné à la préférence croissante des entreprises pour les recrutements de profils expérimentés.La BOK souligne également que plus la période de non-emploi se prolonge, plus la probabilité d’occuper un poste permanent cinq ans plus tard diminue, ce qui pèse négativement sur la stabilité du travail à long terme.L’établissement estime par ailleurs que le niveau élevé des coûts du logement constitue un facteur supplémentaire freinant l’accumulation de patrimoine sur l’ensemble du parcours de vie de la jeune génération. A ce titre, il préconise un renforcement des dispositifs de soutien financier destinés à améliorer sa stabilité résidentielle.