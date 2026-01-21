Dokdo : Séoul proteste contre la double appellation utilisée par la NHK

Photo : YONHAP News

La Cheongwadae a protesté, hier, contre la NHK qui a présenté les îlots Dokdo sous leur double appellation coréenne et japonaise. Lors de la diffusion, le 13 janvier, de l’entretien mené avec Lee Jae Myung en amont de sa visite au Japon, la radio-télévision publique nippone les avait mentionnées en transcrivant leur nom « Dokdo » en japonais, avant d’y ajouter la mention « Takeshima, dans la préfecture de Shimane, dont la Corée du Sud revendique la souveraineté ».La présidence a également souligné que ces petites îles, situées en mer de l’Est, entre la péninsule coréenne et l’archipel japonais, font partie intégrante du territoire sud-coréen tant du point de vue historique et géographique que du droit international. Elle a en outre affirmé qu'elle réagirait fermement à toute provocation ou revendication illégitime de la part de Tokyo les concernant.