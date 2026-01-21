Lee Jae Myung salue un niveau record de satisfaction pour les politiques gouvernementales

Photo : YONHAP News

Dimanche, l’Institut coréen d'administration publique (Kipa) a publié les résultats de son enquête sur le niveau de satisfaction perçue par les sud-Coréens à l'égard des politiques menées au cours de l'année écoulée. L'administration Lee y obtient une note de 4,77 sur 7, la meilleure depuis le lancement du sondage en 2013.Le président de la République a affirmé, lundi sur ses réseaux sociaux, qu'il s'agissait de résultats significatifs, témoignant des effets réels des efforts déployés par l'exécutif sur la vie des citoyens. Il a souligné que son gouvernement, entré en fonctions sans période de transition, avait su élaborer des politiques reflétant les attentes du public et les impératifs de l'époque, tout en s'efforçant de les mettre en œuvre avec rapidité et efficacité.Le chef de l'Etat a également promis de corriger rapidement toute lacune révélée par l'enquête et d'améliorer en permanence la qualité des politiques, afin de produire des changements toujours perceptibles pour ses concitoyens et de bâtir des résultats durables à la hauteur des attentes du public.