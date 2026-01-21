Croissance sud-coréenne : le FMI relève ses prévisions à 1,9 % pour 2026

Photo : YONHAP News

Dans la dernière mise à jour de ses perspectives de l'économie mondiale, publiée hier, le Fonds monétaire international (FMI) a prévu une croissance du PIB sud-coréen de 1,9 % en 2026. Soit une hausse de 0,1 point par rapport à sa précédente estimation en octobre. A titre de comparaison, l’administration de Lee Jae Myung avait anticipé une hausse de 2 %, la Banque de Corée (BOK) et le KDI, institut de recherche financé par l’Etat, avaient quant à eux tablé sur un taux de 1,8 %.Le FMI n’a toutefois pas précisé la raison pour laquelle elle a relevé ses prévisions. Selon le ministère de l’Economie et des Finances, il aurait pris en considération un rebond inattendu au dernier trimestre 2025. La croissance a alors atteint 1,3 %, portée par la consommation et les exportations, le plus haut niveau en 15 trimestres.Pour la croissance mondiale aussi, le pronostic a été revu à la hausse, passant de 3,3 %, (+0,2 point).