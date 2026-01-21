Prix à la production : +0,4 % en décembre

Photo : YONHAP News

En décembre, les prix à la production ont progressé de 0,4 % en rythme mensuel, en hausse pour le quatrième mois consécutif, selon les données communiquées aujourd’hui par la Banque de Corée (BOK).Dans le détail, les cours des produits agricoles, forestiers et halieutiques ont flambé de 3,4 %. L’augmentation la plus importante concerne les produits agricoles avec un rebond de 5,8 %. Un responsable de l’institution a expliqué cette accélération par les variations saisonnières de l'offre et de la demande, ainsi que par la récolte retardée de certains fruits.Les prix des produits industriels ont quant à eux grimpé de 0,4 %, ceux des services de 0,2 %.S’agissant de l’indice des prix de l’offre intérieure (DSPI), qui mesure l'évolution des prix des biens et des services disponibles sur le marché domestique, il a également bondi de 0,4 %, en un mois.