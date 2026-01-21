Kim Jong-un limoge un vice-Premier ministre lors de la visite d'un site industriel

Photo : YONHAP News

Kim Jong-un a révoqué, lundi, l’un des vice-Premiers ministres lors de l’inauguration de la première phase des travaux de modernisation du complexe de machines de Ryongsong, situé à Hamhung, dans le Hamgyong du Sud.Selon la KCNA aujourd'hui, lors de sa prise de parole, il a dénoncé l’absence de sens des responsabilités et l’immobilisme chroniques des cadres du Cabinet, révélés au cours du projet de rénovation du site. Il a ajouté que ce plan, susceptible d’avoir un impact majeur sur l’ensemble de l’économie nationale, avait déraillé dès sa phase initiale. Yang Sung-ho, vice-Premier ministre chargé de l’industrie de la machinerie, a ensuite été démis de ses fonctions sur-le-champ, considéré comme inapte à assumer ses responsabilités.Le dirigeant nord-coréen a par ailleurs précisé qu’un groupe d’experts était intervenu pour passer en revue le projet après la révélation de pratiques bâclées et trompeuses et qu’il avait identifié une soixantaine de problèmes à corriger. Selon lui, malgré les réprimandes qui leur avaient été adressées, les cadres du Cabinet n’auraient cherché qu’à se protéger en rejetant la responsabilité sur les autres.Certains observateurs interprètent ce limogeage brutal comme un avertissement envoyé à l’ensemble des responsables du régime, à l’approche du 9e congrès du Parti des travailleurs, qui pourrait se tenir le mois prochain.