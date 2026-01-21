Nucléaire civil : Séoul et Washington prêts à lancer les négociations de travail

Photo : Yonhap / Foreign Ministry

La semaine dernière à Washington, le chef de la task force interministérielle sud-coréenne récemment créée pour la coopération en matière de nucléaire civil avec les Etats-Unis, s'est entretenu avec le secrétaire d’Etat adjoint pour le contrôle des armements et la non-prolifération ainsi qu'avec des responsables du département de l’Energie.Selon des sources diplomatiques, Rim Kap-soo et Christopher Yeaw ont discuté du calendrier précis pour les négociations bilatérales visant à étendre l’autorité de la Corée du Sud sur l’enrichissement d’uranium et le retraitement du combustible usé. Les deux parties ont alors affiché leur volonté de lancer les négociations de travail le plus tôt possible à Séoul.Pour rappel, les deux alliés ont publié, en novembre dernier, une fiche d’information conjointe faisant le point sur les résultats de deux sommets entre Lee Jae Myung et Donald Trump, en août et en octobre. Ce document fait état de la coopération américaine pour que le pays du Matin clair enrichisse de l’uranium à des niveaux plus élevés ou encore se dote de sous-marins à propulsion nucléaire.Conformément à cela, le conseiller présidentiel à la sécurité nationale s’était rendu aux Etats-Unis le mois dernier. Wi Sung-lac et ses interlocuteurs, dont le secrétaire d’Etat Marco Rubio, étaient convenus de mener, début 2026, les négociations sur le volet sécuritaire inclus sur la fiche d’information. Dans ce but, une délégation américaine et un responsable du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche seraient attendus à Séoul.