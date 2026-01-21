Maladies infectieuses : la KDCA présente sa vision pour renforcer leur gestion

Photo : KBS News

L’Agence coréenne pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA) a dévoilé les grandes lignes de son plan visant à améliorer le système de gestion des maladies infectieuses, notamment pandémiques. Lors d’une conférence de presse tenue lundi, son chef a déclaré qu’en cas de nouvelle crise pandémique, une réponse fondée uniquement sur les expériences passées serait vouée à l’échec.Lim Seung-kwan a insisté sur la nécessité d’élaborer un plan global de gestion prenant en compte l’évolution démographique, les contraintes budgétaires publiques ainsi que les avancées scientifiques et technologiques.L’agence entend renforcer son dispositif de réponse en classant les maladies infectieuses en deux catégories avec, d’une part, celles telles que le MERS ou Ebola, très virulentes mais à transmission limitée et, d’autre part, celles de type pandémique, comme la grippe H1N1 ou la COVID-19, fortement transmissibles mais relativement moins mortelles. Les autorités prévoient de concentrer leurs efforts d’amélioration de la réponse sur cette seconde catégorie.La KDCA compte notamment achever, d’ici 2028, le développement d’un vaccin à ARNm contre la COVID-19, propre à la Corée du Sud. Elle envisage également de désigner, dans chaque région, des hôpitaux spécialisés dans les maladies infectieuses et d’améliorer la coordination entre les établissements de soins. Elle juge par ailleurs nécessaire la mise en place d’un fonds dédié à la réponse aux crises sanitaires liées aux maladies infectieuses.Un plan global en la matière sera élaboré avec la participation d’un groupe de travail dédié, avant de le soumettre à une consultation d’experts et du public, en vue d’en présenter une version finale d’ici juillet prochain.