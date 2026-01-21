Crimes au Cambodge : 157 membres de réseaux d’escroquerie en ligne poursuivis

Photo : YONHAP News

La police a annoncé, aujourd’hui, avoir engagé des poursuites contre 157 personnes appartenant à deux organisations criminelles distinctes, actives respectivement à Bavet et à Phnom Penh, au Cambodge.Selon l’enquête, le réseau basé à Bavet exploitait, entre mai 2024 et avril 2025, de faux sites de vente de voyages ainsi que des plateformes d’hébergement en Asie du Sud-Est. Les victimes étaient incitées à s’inscrire, puis sollicitées au titre de missions à accomplir ou d’investissements. Les autorités estiment que 192 personnes ont été escroquées pour un montant total de 4,6 milliards de wons.Un autre groupe, installé à Phnom Penh, opérait au sein d’un réseau de phishing mis en place par un organisateur de nationalité sud-coréenne. Entre avril 2024 et septembre 2025, ce réseau utilisait des plateformes de rencontres comme appât afin de réclamer des frais d’inscription ou de certification. Selon la police, 147 victimes ont subi un préjudice estimé à 6,4 milliards de wons.Les enquêteurs ont précisé que, outre les 94 personnes déjà déférées au parquet, 63 complices supplémentaires ont été poursuivis à l’issue des investigations. La plupart d’entre eux séjournent actuellement à l’étranger, notamment au Cambodge. 14 personnes, dont les principaux organisateurs, font l’objet d’une notice rouge.