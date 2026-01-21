Cancer : sept patients sur dix survivent plus de cinq ans après le diagnostic en Corée du Sud

Photo : KBS News

Selon les statistiques nationales sur le cancer pour l’année 2023, publiées par le ministère de la Santé et du Bien-être, environ 2,73 millions de personnes vivaient avec un cancer diagnostiqué en Corée du Sud, qu’elles soient encore en traitement ou considérées comme guéries. Ce chiffre correspond à 5,3 % de la population totale.En 2023, environ 280 000 nouveaux cas ont été recensés, soit une hausse de 2,5 % par rapport à l’année précédente. La moitié des nouveaux patients avaient 65 ans ou plus, confirmant le poids croissant du vieillissement démographique.Tous sexes confondus, le cancer le plus fréquemment observé était le cancer de la thyroïde. Chez les hommes, le cancer de la prostate arrivait en tête, en particulier chez les séniors. Cette évolution est analysée comme la conséquence directe de l’augmentation de la population de plus de 60 ans. Chez les femmes, le cancer du sein était le plus courant.Le taux de survie des patients atteints d’un cancer s’établissait à 73,7 %, ce qui signifie que sept personnes sur dix vivaient plus de cinq ans après la découverte de la maladie. Cette proportion représente une progression de 19,5 points par rapport aux patients diagnostiqués entre 2001 et 2005. La mortalité par cancer au pays du Matin clair s’élevait à 64 décès pour 100 000 habitants, un niveau nettement inférieur à celui constaté au Japon et aux États-Unis.