Sondage : le sentiment favorable des étrangers envers la Corée du Sud atteint un niveau record

Photo : YONHAP News

Plus de huit étrangers sur dix ont un sentiment favorable envers la Corée du Sud, selon les résultats de l’enquête 2025 sur l’image du pays à l’international, publiés mardi par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme. Ce taux s’est établi plus précisément à 82,3 %, en hausse de 3,3 points sur un an, pour atteindre le niveau le plus élevé depuis le lancement du sondage en 2018.Par pays, les Emirats arabes unis (EAU) arrivent en tête avec 94,8 % des sondés se déclarant favorables à l’égard du pays du Matin clair. Ils sont suivis par l’Egypte (94,0 %), les Philippines (91,4 %) et la Turquie (90,2 %).Parmi les facteurs ayant exercé une influence positive sur leur perception, 45,2 % des interrogés ont cité les contenus culturels. Cette proportion est particulièrement élevée en Asie, notamment aux Philippines (69,3 %), au Japon (64,4 %), en Indonésie (59,5 %) et au Vietnam (58,4 %). Le mode de vie moderne, les produits et marques sud-coréens, ainsi que le niveau de développement économique du pays ont également contribué à son attractivité.Enfin, les plateformes vidéo constituent le principal canal d’accès à la Corée du Sud, citées par 64,4 % des répondants. Elles sont suivies des réseaux sociaux (56,6 %), des sites Internet (46,7 %) et des médias audiovisuels (32,8 %).Cette étude a été menée en ligne auprès de 13 000 personnes âgées de 16 ans et plus, issus de 26 pays, entre le 1er et le 31 octobre 2025.