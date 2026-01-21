Aller au menu Aller à la page

Le Nord continue de désigner le Sud comme « État hostile numéro un »

Write: 2026-01-20 13:34:03Update: 2026-01-20 14:25:12

Le Nord continue de désigner le Sud comme « État hostile numéro un »

Photo : YONHAP News

L'Agence centrale de presse nord-coréenne (KCNA) a rapporté, hier, que des participants aux célébrations du 80e anniversaire de la fondation de la Ligue des jeunes patriotes socialistes (SPYL) avaient visité la Maison d'éducation de la classe centrale à Pyongyang. A cette occasion, des photographies ont été diffusées, montrant des panneaux accrochés sur les murs affirmant que « la Corée du Sud est l’État hostile numéro un ».

Les images montraient également l’affichage de l’article 3 de la Constitution sud-coréenne, selon lequel « le territoire de la République de Corée comprend la péninsule coréenne et ses îles annexes ».

La Maison d’éducation de la classe centrale est un lieu dédié à l’endoctrinement idéologique de la population. Cette mise en scène vise à ancrer davantage, en particulier auprès des jeunes habitants, la perception des deux Corées comme deux pays distincts et hostiles.
