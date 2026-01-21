Lee Jae Myung appelle à examiner le budget culturel après une proposition de coproduction avec l’Italie

Photo : KBS News

Lee Jae Myung a déclaré, aujourd’hui lors du conseil des ministres, que la présidente du conseil italien Giorgia Meloni avait proposé un projet de coproduction cinématographique entre la Corée du Sud et l'Italie.Le chef de l’État a demandé au ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme d’examiner attentivement les budgets consacrés à la culture et aux arts, notamment dans le cadre du prochain budget rectificatif. En réponse, Choi Hwi-young a indiqué qu’il cherchait actuellement des projets pouvant être mis en œuvre sur la base du budget de cette année.Le président de la République a également souligné que les secteurs du cinéma et de la culture voyaient leurs fondations fortement fragilisées et qu'un affaiblissement des bases de la culture sud-coréenne au moment où elle suscite un intérêt croissant, poserait un problème majeur.