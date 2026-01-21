Promulgation de la loi sur une nouvelle enquête indépendante

Photo : YONHAP News

La loi sur la « deuxième enquête spéciale générale » a été promulguée mardi, après son adoption lors du conseil des ministres présidé par Lee Jae Myung. Le texte prévoit la désignation d’un procureur indépendant chargé de faire la lumière sur les dossiers encore non élucidés à l’issue des trois premières enquêtes spéciales portant sur l’instauration de la loi martiale par l’ex-chef de l'Etat destitué Yoon Suk Yeol, les soupçons de corruption visant son épouse Kim Keon-hee et la mort du caporal Chae.Initiée par le Minjoo, le parti au pouvoir, la loi avait été adoptée vendredi par l’Assemblée nationale à l’issue d’un vote boycotté par le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la principale force de l’opposition.Les nouvelles investigations mobiliseront 251 personnes, dont un procureur spécial, cinq procureurs spéciaux adjoints, 15 procureurs détachés, 100 enquêteurs et 130 fonctionnaires détachés. Elles se pencheront sur les allégations relatives à un carnet contenant des notes sur la loi martiale, rédigé par l’ancien commandant du renseignement de la défense de l’armée, Noh Sang-won, ainsi que sur les soupçons d’incitation à des attaques nord-coréennes contre le Sud, portés à l’encontre de Yoon Suk Yeol. Leur durée est fixée à 170 jours maximum.Le PPP a réagi à l’adoption définitive de la loi en accusant le gouvernement de chercher à prolonger la récupération politique des accusations d’insurrection jusqu’aux élections locales de juin au détriment du retour à la normale des affaires de l’Etat.