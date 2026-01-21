Aller au menu Aller à la page

Recherche

Korean
Recherche

Français

About KBS Go to KBS
Go Top

Politique

Séoul-Doha : Lee Jae Myung et Tamim ben Hamad Al Thani échangent par téléphone

Write: 2026-01-21 09:58:57Update: 2026-01-21 10:14:21

Séoul-Doha : Lee Jae Myung et Tamim ben Hamad Al Thani échangent par téléphone

Photo : YONHAP News

Le président de la République s’est entretenu, hier par téléphone, avec l’émir du Qatar. Selon le porte-parole de la Maison Bleue, à cette occasion, Lee Jae Myung a souhaité élargir la coopération entre Séoul et Doha dans différents domaines, notamment la défense, l’industrie d’armement, l’énergie et les infrastructures.

De son côté, Tamim ben Hamad Al Thani a déclaré que la Corée du Sud contribuait considérablement au développement national de son pays dans le cadre de leur partenariat stratégique global.

Le chef de l’Etat sud-coréen a affirmé suivre avec attention le rôle actif de médiateur régional du Qatar dans les conflits internationaux et l'a encouragé à poursuivre son rôle constructif en faveur de la stabilité internationale. Il a également demandé une attention et un soutien pour faciliter les activités des entreprises sud-coréennes qui y sont implantés.

Toujours d’après Kim Nam-joon, les deux dirigeants sont convenus de se rencontrer prochainement afin de discuter des moyens de renforcer davantage les relations bilatérales.
Liste

Contenus recommandés

Close

Notre site utilise des cookies et d'autres techniques pour offrir une meilleure qualité de services. En continuant à visiter le site, vous acceptez l'usage de ces techniques et notre politique. Voir en détail >