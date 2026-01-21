Séoul-Doha : Lee Jae Myung et Tamim ben Hamad Al Thani échangent par téléphone

Photo : YONHAP News

Le président de la République s’est entretenu, hier par téléphone, avec l’émir du Qatar. Selon le porte-parole de la Maison Bleue, à cette occasion, Lee Jae Myung a souhaité élargir la coopération entre Séoul et Doha dans différents domaines, notamment la défense, l’industrie d’armement, l’énergie et les infrastructures.De son côté, Tamim ben Hamad Al Thani a déclaré que la Corée du Sud contribuait considérablement au développement national de son pays dans le cadre de leur partenariat stratégique global.Le chef de l’Etat sud-coréen a affirmé suivre avec attention le rôle actif de médiateur régional du Qatar dans les conflits internationaux et l'a encouragé à poursuivre son rôle constructif en faveur de la stabilité internationale. Il a également demandé une attention et un soutien pour faciliter les activités des entreprises sud-coréennes qui y sont implantés.Toujours d’après Kim Nam-joon, les deux dirigeants sont convenus de se rencontrer prochainement afin de discuter des moyens de renforcer davantage les relations bilatérales.