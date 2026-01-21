Diplomatie : Cho Hyun attendu en Turquie et en Belgique

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères se rendra en Turquie et en Belgique du 21 au 24 janvier. Selon le ministère, Cho Hyun devrait s’entretenir aujourd’hui avec son homologue turc, Hakan Fidan, à Ankara.Cette rencontre fait suite à la visite d’Etat de Lee Jae Myung en Turquie en novembre 2025. Les deux parties feront le point sur l’avancement des projets dans les domaines du nucléaire, de l'armement, de la biotechnologie et des infrastructures.Demain, le chef de la diplomatie s'envolera pour la Belgique afin de participer au deuxième dialogue stratégique entre la Corée du Sud et l’Union européenne avec Kaja Kallas, haute représentante de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.Les discussions porteront sur l’ensemble des relations bilatérales, y compris les échanges de haut niveau, ainsi que sur les circonstances régionales, notamment dans la péninsule coréenne et en Ukraine.Enfin, le 23 janvier, Cho Hyun sera reçu par David Clarinval, vice-Premier ministre belge, qui est aussi ministre de l’Emploi, de l’Economie et de l’Agriculture. Ils discuteront du renforcement de la coopération dans les secteurs économique et culturel, ainsi que des échanges à l’occasion du 125e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.