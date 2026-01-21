Projet de gazoduc en Alaska : Donald Trump salue les financements de Séoul et de Tokyo

Photo : Reuters / Yonhap News

Donald Trump a déclaré, hier, avoir obtenu des fonds d’un niveau sans précédent de la Corée du Sud et du Japon pour le projet de gazoduc en Alaska, grâce aux accords commerciaux.Séoul et Tokyo avaient obtenu une baisse des droits de douane réciproques de 25 à 15 %, à condition d'investir respectivement 350 et 550 milliards de dollars aux Etats-Unis. Sur les investissements sud-coréens, 150 milliards seront consacrés au secteur de la construction navale, tandis que les 200 milliards restants seront versés dans plusieurs domaines, tels que l’énergie, les semi-conducteurs, les produits pharmaceutiques, les minerais critiques, l’intelligence artificielle et l’informatique quantique.Ce projet gazier titanesque constitue l’un des grands chantiers de l’administration de Trump. Il vise à transporter le gaz naturel extrait du North Slope de l’Alaska à Nikiski, où il sera liquéfié avant d’être exporté. Le coût initial de l'initiative est estimé à quelque 45 milliards de dollars.La Corée du Sud avait hésité à y participer en raison de sa rentabilité, mais le président américain a insisté pour que les investissements des allié asiatiques soient utilisés pour ce projet.