Procès de Han Duck-soo : verdict en première instance attendu cet après-midi

Photo : YONHAP News

Le tribunal du district central de Séoul doit rendre, ce mercredi à 14h, son verdict en première instance dans le procès de Han Duck-soo. La séance du prononcé du jugement sera diffusée en direct.L’ancien Premier ministre a été inculpé par le procureur spécial Cho Eun-suk pour complicité et participation à l’insurrection que l’ex-président Yoon Suk Yeol aurait tenté de provoquer en proclamant la loi martiale le 3 décembre 2024.L’équipe d’enquête spéciale lui reproche d’avoir assisté le chef de l’Etat destitué dans son coup de force, au lieu de l’empêcher d’instaurer un état d’exception inconstitutionnel et illégal, alors qu’il était, de part ses fonctions, la plus haute autorité constitutionnelle en mesure de s’y opposer. Il est également accusé d’avoir falsifié des documents officiels et livré de faux témoignages devant la Cour constitutionnelle. Lors de l’audience des plaidoiries finales en novembre dernier, le procureur spécial avait requis une peine de 15 ans de réclusion à son encontre.Le jugement d'aujourd'hui est d’autant plus attendu qu’à travers cette décision, la justice apportera une première réponse à la question de la qualification ou non d’insurrection des actes commis par Yoon Suk Yeol.