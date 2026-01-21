Championnat d'Asie junior de tennis de table : retard de l’inspection à Pyongyang

Photo : YONHAP News

Selon l’Asian Table Tennis Union (ATTU) et des sources du milieu sud-coréen du tennis de table, la visite d’inspection des infrastructures prévues à Pyongyang n’a pas encore pu être réalisée en amont des championnats d'Asie junior.Les demandes de visas déposées par l’organisation continentale afin de permettre l’entrée de ses représentants sur le sol nord-coréen n’ayant pas été acceptées, cette procédure, normalement achevée six mois avant l'épreuve, se trouve retardée. Cette situation soulève des interrogations quant à la tenue de la compétition, programmée du 22 au 28 juin.Attribué à la Corée du Nord lors de l’assemblée générale de l’ATTU organisée en octobre 2024 à Astana, le tournoi doit permettre aux jeunes pongistes asiatiques de se qualifier pour les Championnats du monde juniors organisés par l'International Table Tennis Federation (ITTF) du 21 au 28 novembre à Bahreïn. Un report ou une annulation pourrait ainsi perturber le processus de qualification mondiale.Réservée à des joueurs de moins de 19 ans, la compétition requiert des garanties renforcées en matière de sécurité, rendant l’inspection sur site indispensable. L’ATTU entend attendre jusqu’à la fin du mois avant de se prononcer. A défaut, un changement de pays hôte pourrait être envisagé, même si un maintien à Pyongyang, conformément au calendrier initial, reste privilégié en raison de l’enchaînement des rendez-vous de l’ATTU et de l’ITTF.