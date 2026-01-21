Kim Min-seok aux Etats-Unis pour discuter des suites des négociations tarifaires

Photo : YONHAP News

Pour son premier déplacement à l'étranger depuis sa prise de fonction, Kim Min-seok se rendra, à partir de demain et jusqu’au 26 janvier, aux États-Unis, notamment à Washington et à New York.Le Premier ministre prévoit d’y échanger avec de hauts responsables de l’administration américaine, de consulter des membres de la Chambre des représentants ainsi que de rencontrer la communauté coréenne.Des discussions seraient également en cours en vue d’un entretien avec le vice-président américain JD Vance. Après la conclusion des négociations tarifaires, Séoul et Washington avaient engagé des démarches en vue de réunions de haut niveau. Si cette rencontre se concrétise, les deux hommes devraient aborder principalement les mesures de suivi de l’accord tarifaire ainsi que le renforcement de la coopération économique bilatérale.