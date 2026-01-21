Festival du film coréen de Florence : « The Journey to Gyeongju » sélectionné

Photo : YONHAP News

« The Journey to Gyeongju » a été invité au Festival du film coréen de Florence (FKFF). Selon son distributeur, Lotte Entertainment, le long-métrage de Kim Mi-jo a été sélectionné dans la section compétitive « Korean Horizons » de cette 24e édition, qui se tiendra du 19 au 28 mars dans la ville italienne. Cette section met en lumière des œuvres illustrant de nouvelles perspectives du 7e art sud-coréen.La vice-présidente du festival, Chang Eun-young a expliqué que le film brisait les codes du cinéma de vengeance et exprime la douleur ainsi que la colère liées à la perte d’un être cher avec un humour acéré.Déjà salué dans plusieurs festivals internationaux, « The Journey to Gyeongju » raconte l’histoire d'une mère et de ses trois filles qui partent en voyage mortel pour leur benjamine, tuée lors d'un voyage scolaire.Par ailleurs, « A Vast Algorithm of Humanity » a remporté le Prix du meilleur film de fiction dans la section des films spirituels lors de la 24e édition du Festival international du film de Dhaka (DIFF), qui s’est achevée le 18 janvier au Bangladesh.Réalisé par la moniale bouddhiste Daehae, il explore comment les individus peuvent développer leur potentiel intérieur à travers un géant algorithme tangible.