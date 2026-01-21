Conduite autonome : Gwangju désignée première ville d’expérimentation

Photo : YONHAP News

Selon le plan annoncé aujourd’hui par le ministère du Territoire, des Infrastructures et des Transports, l’ensemble de la ville de Gwangju a été retenu comme zone pilote dédiée au développement technologique et à la mise en œuvre de technologies de mobilité autonome.Première initiative de ce type à l’échelle nationale, cette désignation vise à mener simultanément des travaux de développement en intelligence artificielle appliquée à la conduite autonome et des opérations de validation en vue de la commercialisation de services.Le dispositif sera piloté par l’Institut de recherche sur la sécurité automobile, relevant de l’Agence de la sécurité des transports. A l’issue d’un appel à candidatures, environ trois entreprises seront sélectionnées sur la base de leur niveau technologique, de leurs capacités opérationnelles et des résultats d’évaluations sur site.Jusqu’à 200 véhicules réservés aux essais seront ensuite attribués, selon le degré de maturité technologique, et déployés sur les routes ordinaires de la ville, y compris dans les zones résidentielles, les centres urbains et en conditions nocturnes.Par ailleurs, les autorités prévoient d’encourager, à travers des évaluations annuelles, une transition progressive de systèmes assistés vers des solutions entièrement automatisées. Les résultats des expérimentations serviront de référence pour valider le passage à une exploitation commerciale ultérieure.