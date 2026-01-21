Aller au menu Aller à la page

Procès de Han Duck-soo : l'ex-Premier ministre condamné à 23 ans de prison en première instance

Write: 2026-01-21 15:40:23Update: 2026-01-21 19:03:48

Procès de Han Duck-soo : l'ex-Premier ministre condamné à 23 ans de prison en première instance

Photo : YONHAP News

Le Tribunal du district central de Séoul a condamné, aujourd’hui, Han Duck-soo à 23 ans de réclusion pour participation à des fonctions essentielles dans une insurrection.
 
La peine prononcée est supérieure aux 15 ans d'emprisonnement requis par l’équipe du procureur spécial chargée de l’affaire, dirigée par Cho Eun-seok.
 
L’ancien chef du gouvernement était poursuivi pour avoir manqué à ses obligations en tant que vice-président du conseil des ministres, chargé de prévenir et de contrôler l’exercice arbitraire des pouvoirs présidentiels et pour avoir aidé à la proclamation illégale de la loi martiale. Il est le premier membre de l'administration de Yoon Suk Yeol à être condamné pour des faits liés à l’insurrection.
 
Concernant la détermination de la peine, la justice a estimé que, malgré une position centrale dans la défense de la Constitution, l’accusé avait conscience de la possibilité de réussite de l’insurrection sans chercher à l’empêcher. Les juges ont également relevé qu’il avait, après les faits, tenté de se soustraire à ses responsabilités par la rédaction de faux documents et des faux témoignages, sans manifester de repentance sincère.
