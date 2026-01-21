Croissance négative au quatrième trimestre 2025

Photo : YONHAP News

L’économie sud-coréenne a ralenti fin 2025. Entre octobre et décembre derniers, le PIB réel a reculé de 0,3 % par rapport au trimestre précédent et de 1,5 % sur un an, selon une première estimation publiée ce jeudi par la Banque de Corée (BOK).La croissance a notamment été pénalisée par la contribution négative du commerce extérieur (-0,2 point) ainsi que la baisse des investissements dans le BTP (-3,9 %) et dans les biens d’équipement (-1,8 %). Plus précisément, les exportations ont diminué de 2,1 % et les importations de 1,7 %.La consommation publique, celle des ménages et le secteur tertiaire ont stagné respectivement à +0,6, +0,3 et +0,6 % sur trois mois.Sur l’ensemble de l’année, le produit intérieur brut n’a progressé que de 1 %, contre 2 % en 2024. Quant au revenu intérieur brut (RIB) réel, il s’est accru de 1,7 %.